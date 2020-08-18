Стало известно, когда в Татарстане откроются кальянные

Член Общественной палаты Султан Хамзаев направил в Минздрав РФ обращение, где высказал предложение не открывать до конца 2020-ого года кальянных заведений. По его словам, это предотвратит резкое распространения COVID-19. Об этом сообщает RT.

По информации издания, Хамзаев также просит запретить продажу кальянов в кафе и ресторанов плоть до 31 октября. Именно с этого времени в России вступает в действие закон, согласно которому курить запрещается курить кальяны в помещениях, предназначенных для общественного питания. В этом вопросе он также ссылается на мнение представителей Минздрава, которые заявляли, что курение кальяна повышает риск распространения инфекционных заболеваний.

Об этом сегодня на пресс-конференции по санитарно-эпидемиологическому состоянию в Татарстане сообщили и представители Минздрава РТ и Роспотребнадзора РТ.

"Есть определенная доказательная база, которая говорит о том, что любое курение пагубно влияет на организм. Это патологическое действо - курение кальяна, которое явно не ведет к улучшению здоровья", - сказал заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

Свою позицию по отношению к кальяну высказали и в Роспотребнадзоре РТ.

"Запрет на курение кальянов в общепите уже есть. И мы очень этому рады в части того, что все-таки ограничение от потребления табака будет более эффективным. И, конечно же, для таких учреждений должно быть отдельное помещение для тех, кто уж совсем не может бросить данную привычку", - заявила Любовь Авдонина, замглавы руководителя Управления Роспотребнадзора РТ.

В Государственной Думе предложение о запрете кальяна до конца года уже поддержали, назвав правильным.

"Это, безусловно, правильное решение", - передает RT слова зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктора медицинских наук Николая Говорина.

Напомним, что недавно Минниханов объявил о переходе на третий этап снятия ограничений по коронавирусу. Согласно положению, подготовленному Роспотребнадзором, деятельность кальянов остается по-прежнему запрещена.