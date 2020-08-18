«Пока они не видят»: в Казани мужчина спустил колеса машины полицейских, пока те стояли на посту

В социальных сетях появилось видео, на котором мужчина с помощью карты Сбербанка спускает колесо полицейской машины. В это время сотрудник правоохранительных органов стоит на посту ГИБДД. Автор прокомментировал видео подписью "Пока они не видят".

Отметим, что в комментариях нарушителя поддержали. Видео собирает значки эмоджи и другие реакции.

"Красава, " - комментируют пользователи.

Другие высказали опасение, что автора вычислят по банковской карте.

"Потом опять найдут, будет говорить, что пошутил", - пишут казанцы.

Слова самого автора на видео распознать не удалось из-за плохого качества звука.

Напомним, что недавно по мониторингу в социальных сетях сотрудники правоохранительных органов обнаружили мужчину, который ездил с перевернутыми знак