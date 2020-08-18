Стало известно, как долго держатся в организме антитела к COVID-19 и можно ли заразиться второй раз

О том, как быстро исчезают антитела из организма человека, в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил гендиректор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов Николай Крючков.

Он сообщил, что все зависит от первоначального количества антител в организме.

"Антитела — это важный компонент, но не единственный. Действительно, у ряда людей уровень антител очень быстро падает после того, как они переболели. Проходит 2-3 месяца и уровень антител становится слишком маленьким. Пока непонятно, с чем это связано, потому что у большего процента людей антитела держатся довольно длительное время. Коронавирус никуда не ушёл, заразиться абсолютно реально", - рассказал эксперт.

Он также отметил, что на возможность заражения влияют не только антитела, но и социальные контакты между людьми.

"Если процент потенциально заразившихся людей в другом регионе выше, конечно, вероятность заразиться возрастает. Всё зависит от интенсивности социальных контактов, от того, где будет находиться человек", - пояснил Николай Крючков.

Напомним, что, согласно исследованиям Роспотребнадзора РТ, 20% жителей Татарстана имеют иммунитет к коронавирусу.