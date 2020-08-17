Казанские медики поехали в Ташкент, чтобы помочь бороться с коронавирусом

Пять врачей из городской больницы №7 в Казани отправятся в Ташкент, чтобы помочь в борьбе с COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава РТ.

Всего в медицинской группе из 39 врачей. Это опытные врачи-инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, хирурги, терапевты и кардиологи. Группа была сформирована Правительством РФ для помощи узбекистанским коллегам.

"В Ташкент вылетела группа специалистов федеральных медицинских центров — НМХЦ им. Пирогова и НМИЦ кардиологии Минздрава России, а также медиков из учреждений Подмосковья, Санкт-Петербурга и Татарстана", - рассказали в ведомстве.

Врачи пробудут в соседней стране месяц.