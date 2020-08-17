Стало известно, как долго в Казани будет плохая погода

Профессор, доктор географических наук, завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев сообщил сегодня в диалоге с "Татар-информ", что летняя погода в Казань вернется не раньше, чем к концу недели.

"Согласно данным прогноза Гидромета РФ погода на этой неделе определяется прохождением через наш регион атмосферного фронта, поэтому у нас сейчас дождливые дни. Холодные воздушные массы задержатся до четверга — пятницы, дневные температуры не будут подниматься выше 18 градусов. К концу недели погода должна улучшиться", - рассказал он.

Сообщается также, что в субботу планка термометра дойдет до 21 градуса, а в воскресенье уже до 23. В пятницу и субботу пройдут небольшие дожди, однако в воскресенье осадков можно не бояться.

"Среднесуточная температура во вторую декаду августа-месяца должна составлять в норме порядка 17-18 градусов. Однако сейчас она на три-четыре градуса ниже. Предварительный прогноз Гидромета РФ оправдался — погода сейчас холодная, осенняя, все надежды на третью декаду", - добавил в завершение Переведенцев.