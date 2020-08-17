На первом этапе Большого Казанского кольца завершились строительно-монтажные работы. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Как стало известно, на прошлой неделе завершили отделку опор надземного пешехода гранитом, установили подъемные платформы, сделали разметку на более чем 14 километров, установили дорожные знаки, также провели антикоррозийную защиту металлоконструкций. Надземный переход теперь открыт для передвижения пешеходов между сходами 1-4.

Госстройнадзор РТ уже проверил этот участок дороги. По сообщению начальника Инспекции Госстройнадзора РТ Василия Кудряшова, нарушений выявлено не было. Движение планируется запустить уже ко Дню Республики - 30 августа 2020 года.

Напомним, строительство первого этапа Большого казанского кольца, ведущееся под личным контролем Президента Татарстана Рустама Минниханова, стартовало в июле 2019 года по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Будет создана четырехполосная дорога с путепроводом над Фермским шоссе и подземным переходом.