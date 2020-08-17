Предложение дать родителям первоклассников право на дополнительный оплачиваемый выходной высказала глава Института Прогрессивного образования Анна Маркс в диалоге с вице-премьером Татьяной Голиковой. Об этом сообщают РИА Новости.

Свое предложение Анна Маркс внесла на основе данных опроса института, который был проведен с 1 по 10 августа. В нем участвовали 1,6 тысяч родителей из 75 регионов.



Опрос показал, что 56% участников планируют проводить ребенка в первый школьный день. Однако при этом 83% отметили, что для этого им придется брать выходной за свой счет. Некоторые (четверть опрошенных) собираются договориться с работодателем, чтобы начать рабочий день на несколько часов позже установленного срока, но у некоторых нет подобной возможности (37%). Среди причин - уменьшение зарплат в период пандемии, из-за чего взять выходной засвой счет не предоставляется реальным, специфика выполняемой работы и также - отказ руководства пойти на встречу.

"В связи с вышесказанным, в целях сохранения традиции празднования Дня знаний, а также скорейшей адаптации к новой учебной среде детей, впервые идущих в школу, - сообщает Анна Маркс в распоряжении, - просим вас рассмотреть возможность введения в трудовое законодательство нормы о предоставлении дополнительного оплачиваемого выходного дня для родителей первоклассников 1 сентября".

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