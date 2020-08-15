Отключение воды на двое суток ждет жителей некоторых домов Советского района Казани

18 августа в некоторых домах Советского района Казани на время отключат воду. Причина - работа на сетях водопровода, сообщает мэрия Казани.

С 1.00 18 августа до 15.00 19 августа воды не будет по адресам: Сибирский тракт, 27а, 29 (все корпуса), 31, 31а, 31б, 33, 35 (все корпуса), 37, 39, а также в домах по ул.Троицкий лес.

В это же время могут быть недолгие перебои водоснабжения и понижение давления воды по адресам: Аметьевская магистраль, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 16 (все корпуса), ул.Даурская, 44в, 44г, 48а, 48б, 48в, ул.Н.Ершова, 62 (все корпуса), пр.Победы – нечетные номера домов от дома №139 по №159, четные номера домов – от дома №120 по №194, а также в домах, расположенных по улицам: Аббасова, Аграрная, Ахмерова, проезд Ю.Ахметзянова, Аэропортовская, Бигичева, Бондюжская, Р.Вагапова, Волочаевская, А.Гайнутдинова, Гастелло, Гвардейская, Академика Глушко, Дуслык, переулок Дуслык, Закиева, Интернациональная, Н.Исанбета, Искра, Кайбицкой, пр.А.Камалеева, Г.Кариева, Качаклар, Кирпичная, Красной Позиции, Ковыльная, Космонавтов, Крутая, Курская, Курынова, Аделя Кутуя, П.Лумумбы, Магистральная, Макаренко, Мамадышский тракт, Матросова, Р.Нежметдинова, Новоселья, Октябрьский городок, С.Разина, М.Расковой, Н.Рахлина, Сахарова, Седова, Спортивная, Ф.Табеева, Толбухина, Туганлык, Тулпар, Тыныч, Удивительная, Файзи, Цимлянская, Шуртыгина, С.Юлаева.

Недолгие перебои водоснабжения и понижение давления воды ожидаются также в поселках Большие Клыки, Константиновка, Малые Клыки, Офицеров, Самосырово.

Водоканал просит жителей заранее запастись водой. Автоцистерны с водой будут размещаться по заявкам, звонить по номеру телефона +7(843)231-62-60.