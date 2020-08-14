Российские медики не доверяют вакцине от коронавируса

Более половины опрошенных врачей не готовы делать прививку российской вакциной от COVID-19. Такие результаты показал опрос, проведенный в приложении "Справочник врача", сообщает РБК.

За два дня в исследовании приняли участие более 3000 медиков, зарегистрированных в сервисе. Не согласны на вакцинацию 52% респондентов, согласны - 24,5%.

66% опрошенных заявили, что нет достаточных данных об эффективности вакцины, 48% опрошенных отметили слишком быстрый срок создания препарата. При этом пятая часть опрошенных заявили, что будут рекомендовать вакцинацию пациентам, коллегам или знакомым.

Отметим, что приложение, в котором проводился опрос, имеет механизм для верификации пользователей и подтверждения их медицинского образования.

О регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 11 августа заявил Президент РФ Владимир Путин, препарат создали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи. Массовая вакцинация от коронавируса может начаться в декабре-январе, сообщает "Интерфакс". В августе вакцину получат представители групп риска.