Мошенники выманили у 56-летней жительницы Казани 3 миллиона рублей и 2 тысячи долларов

В Казани мошенники выманили у 56-летней жительницы города 3 миллиона рублей и 2 тысячи долларов, сообщают в МВД РТ.

3 августа жительнице Казани позвонила некая Анастасия Козлова, она представилась сотрудником службы безопасности одного из банков. Звонившая сообщила, что в личном кабинете женщины неизвестные пытались произвести несанкционированные операции, и предложила для сохранности денег перевести их на резервный счет. Потерпевшая через мобильный банк попыталась совершить перевод, но в результате неверных действий личный кабинет оказался заблокирован.

На следующий день женщина поехала в отделение банка, она сняла 460 тысяч рублей и перевела их на счет, который продиктовала мошенница. После этого злоумышленница начала выспрашивать у женщины о наличии вкладов в других банках. Жительница Казани призналась, что у нее хранятся деньги еще в двух финансовых организациях. В ответ лжесотрудница банка сообщила, что передаст информацию сотрудникам службы безопасности этих банков.

После потерпевшей позвонила женщина, она представилась Ольгой Литвиенко, сотрудником службы безопасности банка, в котором у жительницы города также имелись вклады в размере 100 тысяч и 460 тысяч рублей, а также счет, на котором хранилось более 2 тысяч долларов США. Во время диалога сотрудница банка пояснила, что мошенники пытаются списать деньги, и также посоветовала их снять и перевести на резервные счета.

После снятия средств женщина на кассе перевела 100 тысяч рублей. Остальные деньги ей не смогли выдать, так как в кассе банковского отделения не было нужной сумм.

5 августа потерпевшей снова позвонила мошенница, назвавшаяся Ольгой Литвиенко, и пояснила, что ей необходимо перевести на резервные счета оставшиеся деньги, после чего женщина поступила, как ей советовали.

В тот же день на сотовый телефон поступил еще один звонок. Женщина представилась сотрудником службы безопасности еще одного банка, в котором у потерпевшей также имелись вклады. В ходе разговора она пояснила, что со счета несанкционированно списывают деньги и необходимо заблокировать банковскую карту. Потерпевшая продиктовала номер карты и трехзначный код. Затем она сообщила коды, которые приходили на ее сотовый телефон.

Вечером этого же дня женщине вновь позвонила Анастасия Козлова. Звонившая пояснила, что некие злоумышленники оформили на ее имя кредит на сумму 1 миллион рублей и заявка находится на рассмотрении. Женщине необходимо поехать в отделение банка и оформить кредит на получение денежных средств. В учреждении жительницу Казани попросили предоставить справку 2-НДФЛ и копию трудовой книжки для получения потребительского кредита.

На следующий день женщина отвезла необходимые документы и получила потребительский кредит на сумму 1,5 миллиона рублей. Кроме того, она сняла со своего второго вклада полмиллиона перевела их на неизвестные счета. Затем Анастасия Козлова сообщила, что они установили личность сотрудника, который распространял банковскую информацию, и в ближайшее время она сможет получить свои деньги.

7 августа жительница Казани обратилась во все отделения банков по поводу получения своих денежных средств. Однако специалисты организаций ей сообщили, что не владеют такой информацией и что она стала жертвой мошенников. Таким образом, в период с 3 по 7 августа она перевела неизвестным более 3 миллионов рублей и более 2 тысяч долларов.

Потерпевшая обратилась в полицию, возбуждены уголовные дела по статьям "Мошенничество" и "Кража".