В Казани у «Ривьеры» столкнулись автобус и легковушка

В Казани сегодня днем неподалеку от аквапарка "Ривьера" на перекрестке Фатыха Амирхана и Сибгата Хакима произошло ДТП с участием автобуса.

По словам очевидцев, у "краснобуса" маршрута №43 разбиты стекла; судя по повреждениям легкового автомобиля, удар пришелся отечественной машине в бок. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и медики скорой помощи, информации о пострадавших нет.

Официальных данных об аварии от ГИБДД РТ пока не поступало.