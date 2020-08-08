В Казани автобусы будут снимать нарушителей правил дорожного движения, видео попадет в интернет

В Казани автобусы будут снимать нарушителей дорожного движения. В общественном транспорте установят камеры, которые будут фиксировать дорожную ситуацию, сообщает председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков. К такому решению привели, по его словам, частые нарушения ПДД в отношении автобусов, в частности, игнорирование автобусной полосы.

"Если говорить сухим языком статистики, то только в сутки водители только одного автобусного маршрута сейчас замечают порядка 300 нарушителей. Самое любимое на данный момент место, где водители легковых автомобилей игнорируют автобусную полосу, - это третья транспортная дамба. Просим водителей легковых автомобилей соблюдать правила дорожного движения. Тех же кто продолжит выезжать, создавать пробку или вовсе решит оставить свой автомобиль на автобусной полосе предупреждаем: видео или фото о нарушение правил дорожного движения будет направлено в Госавтоинспекцию Казани", - предупредил Темляков.

Водители автобусов могут зафиксировать нарушение лично через приложение "Народный инспектор" на мобильном телефоне и направить в ГИБДД. Видео нарушителей будут опубликованы и в интернете, отметили в Ассоциации.