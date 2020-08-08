В Казани директор школы брала взятки за устройство детей в первый класс

Директора школы №167 Советского района Казани обвиняют в получении взяток от родителей будущих первоклассников.

По данным органов следствия, к женщине обратились жители города по вопросу зачисления ребенка в первый класс, за что она потребовала с родителей 25 тысяч. О противоправных действиях они сообщили в правоохранительные органы, и все дальнейшие действия проходили под контролем оперативных служб. В ходе расследования выяснилось, что такой случай был не единичным. С 25 июня по 1 июля женщина получила от родителей шести первоклассников взятки в размере от 10 до 25 тысяч рублей.

Директору предъявлено обвинения по статье "Получение взятки", причастность к совершению она признала частично, сейчас женщина находится под домашним арестом. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.