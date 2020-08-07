Наверх
COVID-19 в Татарстане

5751 заболевший

41 погибший

4597 выздоровевших

(статистика оперштаба РТ)

Новости Казани и РТ

09:48, сегодня
В Центробанке рассказали, каких поддельных купюр больше всего в Татарстане
10:15, сегодня
В Татарстане растет количество предпринимателей, которые жалуются на уголовное преследование
10:01, сегодня
Молодец, Эрик: полиция Дубая похвалила Гафарова за хорошее поведение
09:48, сегодня
Банк «Открытие» стал партнером «Московского акселератора» по запуску стартапов
09:16, сегодня
На трассе Казань-Оренбург начали устанавливать шумовые полосы
09:01, сегодня
«Мы не попрошайки»: Агина Алтынбаева просит мэрию помочь собрать детей в школу
08:01, сегодня
В Челнах водитель вернулся к припаркованному авто, а там пропала… дорога
07:01, сегодня
Свои правила: в Челнах маршрутки ездят по встречной полосе
07:00, сегодня
В Казани у кондуктора автобуса нашли синтетические наркотики
06:30, сегодня
Предупреждение от МЧС: в Татарстане ожидаются грозы и сильный ветер
06:01, сегодня
Осталось 4 дня: Челнам нужен начальник управления по делам молодежи
19:41, 06.08.2020
В Казани на территории строящегося детсада погиб рабочий
18:53, 06.08.2020
Главное за день в Татарстане: пассажиры с ковидного теплохода и новые правила в вузах республики
18:03, 06.08.2020
Челнинец спас 90-летнего дедушку от рук мошенников
18:01, 06.08.2020
В Казани на детской площадке смелая «яжемамка» угрожала детям тюрьмой и выкручивала им руки
16:41, 06.08.2020
Скончался один из самых ярких нападающих в истории футбольного клуба «Рубин» - Мурад Задикашвили
16:36, 06.08.2020
Обстановка с коронавирусом в Челнах улучшается?: больница № 5 больше не инфекционный госпиталь
16:28, 06.08.2020
В Казани провели прямой эфир на радио прямо с Колеса обозрения
16:02, 06.08.2020
В Казани отремонтируют аварийный мост через озеро Кабан
15:54, 06.08.2020
Tele2 запускает в промышленную эксплуатацию MVNO для АО «ГЛОНАСС»
15:08, 06.08.2020
Муссолини нашел убежище в Челнах: необычное увлечение жительницы автограда
15:00, 06.08.2020
ВТБ запускает новый формат офисов
14:57, 06.08.2020
«У меня дома п***а, не хочу домой»: любовница расчлененного рэпера Картрайта рассказала о его жене
14:14, 06.08.2020
В Татарстане повысят оклады работников некоторых организаций бюджетной сферы
13:17, 06.08.2020
Прокуратура Татарстана признала «женскую» парковку дискриминацией и потребовала ее ликвидировать
13:06, 06.08.2020
Никаких больших автобусов: Тятюшкин рассказал, почему не стоит ждать нового транспорта
12:26, 06.08.2020
13 ложных вызовов за сутки: пожарные подразделения Татарстана страдают от «шутников»
12:01, 06.08.2020
Парадокс: Эрик Гафаров заявляет, что отправляется из Дубая в Лондон, но его поймать не могут
11:59, 06.08.2020
В Татарстан с теплохода, где недавно обнаружили очаг коронавируса, прибыло 55 человек
11:15, 06.08.2020
Татарстанский велосипедист стал участником соревнований в Польше, которые окончились трагедией
11:01, 06.08.2020
«А если нужда?»: в парке Гренада после 18:00 в туалет ходить нельзя
11:00, 06.08.2020
Банк «Открытие» снизил первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой
10:21, 06.08.2020
Казанцы устроили конкурс «Кто дальше запустит велосипед?» и встретили шквал критики за порчу газона
10:01, 06.08.2020
Челнинцы надеются найти любовь в соцсетях, в итоге теряют время и деньги
09:55, 06.08.2020
С нового учебного года всех студентов обяжут носить маски в стенах вуза
09:02, 06.08.2020
Спорт, аптеки и комфорт: для чего нужны кредитки в 2020 году
09:01, 06.08.2020
Борьба продолжается: Челны просят Казань ужесточить алкозакон
08:49, 06.08.2020
Ученые назвали температуру тела, с которой при коронавирусе умирает 40% пациентов
08:01, 06.08.2020
В Челнах 2-й день ищут 80-летнюю бабушку
07:01, 06.08.2020
Ученые обнаружили новые симптомы коронавируса, о которых раньше не знали
06:30, 06.08.2020
В Татарстане подтверждено еще два случая смерти от коронавируса, всего их 43
06:01, 06.08.2020
Новая Турция: туристам запретили самим накладывать еду
22:55, 05.08.2020
«Начнутся очень нехорошие вещи»: кто стоит за протестами в Татарстане и каково будущее у активистов
22:25, 05.08.2020
«Нам невероятно повезло, что мы живы»: уроженка Татарстана оказалась рядом со взрывом в Бейруте
20:32, 05.08.2020
Главное за день в Татарстане: возможность новых ограничений, реновация речпорта и новая инфекционка
18:00, 05.08.2020
В Россию придут три обновленных штамма гриппа
17:37, 05.08.2020
Роспотребнадзор Татарстана оценил необходимость ужесточения ограничений из-за коронавируса
16:10, 05.08.2020
Живодер будет наказан: прокуратура проверила сообщения об отстреле собак в Челнах
15:48, 05.08.2020
В Казани врачи удалили беременной женщине опухоль матки и сохранили жизнь малышу
15:36, 05.08.2020
Райффайзенбанк выдает кредиты малому бизнесу на возобновление деятельности под 2% годовых
15:17, 05.08.2020
За сто дней: новый корпус инфекционной больницы в Казани готов к открытию
15:03, 05.08.2020
В Челнах согласовали проведение митинга в поддержку протестов в Хабаровске
14:48, 05.08.2020
Новый сезон культового сериала «Ольга» возвращается на ТНТ уже 31 августа!
14:24, 05.08.2020
Без ипотеки и переплат: в Казани продают дом из бетонного кольца
14:05, 05.08.2020
«Не дай Бог вот так, на чужбине»: смерть челнинца в воинской части
13:55, 05.08.2020
Под Казанью столкнулись легковушка и грузовик «Почты России». Есть пострадавшие
13:23, 05.08.2020
В Татарстане мать избивала дочь из-за уборки и посуды. Возбуждено уголовное дело
12:43, 05.08.2020
Должен стать точкой роста: у речпорта в Казани появится набережная и пешеходные мосты
12:21, 05.08.2020
Бизнес-абоненты Tele2 стали качать втрое больше
12:05, 05.08.2020
В Казани за сутки выявили 20 заболевших коронавирусом, всего в Татарстане - 28
12:01, 05.08.2020
Эндокринолог назвала три напитка, от которых полнеют
11:01, 05.08.2020
В Челнах завелись опасные воры, вооруженные детской коляской
10:45, 05.08.2020
В Казани сотрудница банка меняла себе кредитный лимит и похитила 2,7 миллиона
10:05, 05.08.2020
«Жить в женском теле - это смертный приговор?»: Стиллавина возмутила женская парковка в Казани
10:01, 05.08.2020
«Вам дельфинария мало?»: челнинцы требуют отпустить белок
10:01, 05.08.2020
ВТБ снижает ставки по ипотеке
09:01, 05.08.2020
«Отмалчиваетесь в крысу, потом жалуетесь»: скандал с поборами в садике продолжается
09:00, 05.08.2020
«Открытие» представило первую на российском рынке банковскую виртуальную клавиатуру для смартфонов
08:01, 05.08.2020
35 тыс. рублей: новое пособие ждет россиян уже с 13 августа
07:03, 05.08.2020
В Татарстане в Зеленом Бору загорелось одновременно несколько дач. Есть пострадавшие
07:01, 05.08.2020
В Челнах декретницам «помогли» избавиться от кредита
06:47, 05.08.2020
Слетел в кювет встречки: в Татарстане на трассе при ДТП погиб мужчина
19:28, 04.08.2020
Главное за день в Татарстане: визит Шойгу, начало учебного года и потасовка в «Детском мире»
19:05, 04.08.2020
Не ждали: Казань с визитом посетил Сергей Шойгу
17:52, 04.08.2020
В Казани уволен детский тренер по «Что? Где? Когда?». Его обвиняли в домогательстве к подросткам
17:30, 04.08.2020
В Роспотребнадзоре Татарстана озвучили число пациентов, которые находятся на аппаратах ИВЛ
17:11, 04.08.2020
В Казани на участке улицы Назарбаева отменили левые повороты
17:00, 04.08.2020
Банк «Открытие» получил международную награду Visa за бизнес-карты
16:42, 04.08.2020
Стало известно, кто в августе получит пособия на детей от трех до 16 лет
15:56, 04.08.2020
В Казани служащий танкового училища украл топлива на полмиллиона и отделался условным сроком
15:33, 04.08.2020
В Казани строительство дублера Горьковского шоссе может затянуться: Минфин не согласовал контракт
15:23, 04.08.2020
В Роспотребнадзоре рассказали, как школы Татарстана начнут работу 1 сентября
12:58, 04.08.2020
«Глупость и дискриминация»: в Казани появилась специальная парковка для женщин
12:33, 04.08.2020
Райффайзенбанк: жители Казани тратят на свадьбу сбережения и редко прибегают к помощи кредитов
11:38, 04.08.2020
ВТБ запустил новый мобильный банк для предпринимателей
10:18, 04.08.2020
В Казани продавец «Детского мира» подралась с покупателем из-за ценника
Фото ivteleradio.ru

В Центробанке рассказали, каких поддельных купюр больше всего в Татарстане

07.08.2020, 09:48 49 1 prokazan.ru
Их количество снизилось на 9 штук

В банковской системе Татарстана обнаружен 91 поддельный денежный знак Банка России. Напомним, что в прошлом году эта цифра была на уровне 99. 

Как утверждает Центробанк, чаще всего подделывают пятитысячные купюры. Это 78% от общего числа фальшивых денег, то есть 71 штука. Тысячных купюр было обнаружено сравнительно меньше - всего девятнадцать. Причем в Центробанке обнаружили даже подделку сторублевой деньги. Подделки других номиналов российских банкнот, а также монет не выявлялись.

Сотрудники Отделения-НБ Республика Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России напоминают, что купюры можно самостоятельно проверить с помощью мобильного приложения "Банкноты Банка России". Там подробно описано, как должна выглядеть настоящая денежная единица. Для работников, связанных в своей деятельности с кассой, Банк России предлагает бесплатно пройти специальный курс. Он доступен на сайте Университета Банка России. Зарегистрироваться там можно через представителей розничных сетей (ответственных координаторов).

Деньги Татарстан
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

В Татарстане растет количество предпринимателей, которые жалуются на уголовное преследование
Челнинец спас 90-летнего дедушку от рук мошенников
На трассе Казань-Оренбург начали устанавливать шумовые полосы
Парадокс: Эрик Гафаров заявляет, что отправляется из Дубая в Лондон, но его поймать не могут
Предупреждение от МЧС: в Татарстане ожидаются грозы и сильный ветер
Главное за день в Татарстане: пассажиры с ковидного теплохода и новые правила в вузах республики
Скончался один из самых ярких нападающих в истории футбольного клуба «Рубин» - Мурад Задикашвили
В Казани отремонтируют аварийный мост через озеро Кабан
В Татарстане повысят оклады работников некоторых организаций бюджетной сферы
13 ложных вызовов за сутки: пожарные подразделения Татарстана страдают от «шутников»
В Татарстан с теплохода, где недавно обнаружили очаг коронавируса, прибыло 55 человек
Татарстанский велосипедист стал участником соревнований в Польше, которые окончились трагедией
Казанцы устроили конкурс «Кто дальше запустит велосипед?» и встретили шквал критики за порчу газона
С нового учебного года всех студентов обяжут носить маски в стенах вуза
В Татарстане подтверждено еще два случая смерти от коронавируса, всего их 43
«Нам невероятно повезло, что мы живы»: уроженка Татарстана оказалась рядом со взрывом в Бейруте
Главное за день в Татарстане: возможность новых ограничений, реновация речпорта и новая инфекционка
Роспотребнадзор Татарстана оценил необходимость ужесточения ограничений из-за коронавируса
Без ипотеки и переплат: в Казани продают дом из бетонного кольца
В Казани за сутки выявили 20 заболевших коронавирусом, всего в Татарстане - 28
В Казани сотрудница банка меняла себе кредитный лимит и похитила 2,7 миллиона
В Татарстане в Зеленом Бору загорелось одновременно несколько дач. Есть пострадавшие
Показать больше...

комментарии

Горожанин
0
07 августа 2020
10:26
сторублевая деньга убила

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

x
Следи за новостями Татарстана в телеграм-канале «ProKazan»
подписаться