В Центробанке рассказали, каких поддельных купюр больше всего в Татарстане

В банковской системе Татарстана обнаружен 91 поддельный денежный знак Банка России. Напомним, что в прошлом году эта цифра была на уровне 99.

Как утверждает Центробанк, чаще всего подделывают пятитысячные купюры. Это 78% от общего числа фальшивых денег, то есть 71 штука. Тысячных купюр было обнаружено сравнительно меньше - всего девятнадцать. Причем в Центробанке обнаружили даже подделку сторублевой деньги. Подделки других номиналов российских банкнот, а также монет не выявлялись.

Сотрудники Отделения-НБ Республика Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России напоминают, что купюры можно самостоятельно проверить с помощью мобильного приложения "Банкноты Банка России". Там подробно описано, как должна выглядеть настоящая денежная единица. Для работников, связанных в своей деятельности с кассой, Банк России предлагает бесплатно пройти специальный курс. Он доступен на сайте Университета Банка России. Зарегистрироваться там можно через представителей розничных сетей (ответственных координаторов).