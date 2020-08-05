В Татарстане мать избивала дочь из-за уборки и посуды. Возбуждено уголовное дело

Жительница Зеленодольска стала фигурантом уголовного дела из-за систематического избиения дочери-подростка.

По данным Следственного комитета РТ, 37-летняя женщина с мая по июль наносила побои 15-летней дочери. Поводом становились не вымытая посуда и не сделанная уборка. От истязаний девочка сбежала жить к бабушке, которая и написала заявление в полицию.

Уголовное дело в отношении женщины возбуждено по статье "Истязание", причастность к преступлению подозреваемая признала частично. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее ProKazan.ru разбирался в ситуации одной из жительниц Казани. Женщину-пенсионерку вместе с дочерью-подростком из дома выгнал муж, он же отец девочки, год они жили в приюте. Суд разрешил жить в квартире только девочке, несмотря на тиранию и жестокость со стороны отца.