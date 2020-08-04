«Глупость и дискриминация»: в Казани появилась специальная парковка для женщин

В Казани около ЦУМа оборудовали специальную парковку для женщин. Она выкрашена в розовый цвет, рассчитана на 10 мест. Ширина парковочного места здесь больше, чем на обычной парковке, для удобства девушек-водителей в маневрах.

Несмотря на очевидную логику идеи, не все казанцы согласны с необходимостью делить места для парковки на общие и "женские".

"Для инвалидов стоянки отдельно, для женщин отдельно, скоро остальным негде будет стоять."

"Добавить желтый на 50%, и знак для инвалидов тогда еще можно понять всю эту затею, а так ущербно.", - считают казанцы.

Добавим, что парковки, предназначенные для женщин, существуют в разных странах мира, например, в Германии, Южной Корее, Китае.