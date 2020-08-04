Банк «Открытие» получил международную награду Visa за бизнес-карты

Банк «Открытие» получил престижную премию Visa глобальной программы Global Service Quality Performance Award в номинации «Лучший показатель по количеству одобренных операций по бизнес-картам».

«Предпринимательство – это территория новых возможностей. Управляя своим бизнесом, предприниматели решают повседневные вопросы, преодолевают барьеры и достигают свои цели. Для таких людей у банка «Открытие» есть простые и эффективные решения. Такие, как бизнес-карта, получавшая международную наградуVisa. Эта победа подтверждает, что наши сервисы для малого и среднего бизнеса – одни из лучших на рынке», - отметил начальник отдела развития карточных продуктов департамента транзакционного бизнеса банка «Открытие» Тимур Бедрединов.

Награды ежегодно удостаиваются лучшие банки-эмитенты пластиковых карт и процессинговые компании по результатам эффективности работы за год и достижения в минимизации рисков и противодействии мошенничеству. Все номинанты оцениваются по количественным и качественным показателям.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.