Райффайзенбанк: жители Казани тратят на свадьбу сбережения и редко прибегают к помощи кредитов

В этом году многим жителям Казани пришлось отложить свадьбу или праздновать ее онлайн, без родных и друзей. В итоге каждая третья свадьба обошлась молодоженам меньше, чем в 300 тыс. рублей. Большинство молодоженов целенаправленно копили на свадьбу.

Сколько стоит свадьба

40% пар из Казани, опрошенных Райффайзенбанком, отложили свадьбу полностью. 24% молодых пар отменили только некоторые элементы торжества. Остальных респондентов (36%) не коснулись ограничения, связанные с распространением коронавируса, и они смогли отпраздновать бракосочетание, как и планировали.

Чаще всего парам из Казани приходилось отменять свадебное путешествие (64%). От торжества с родными и друзьями, церемонии в ЗАГСе или ремонта/покупки квартиры отказалась каждая третья пара, каждая пятая – от фотосессии.

Каждая третья свадьба в Казани обошлась молодоженам до 300 тыс. рублей. Каждая шестая молодая семья заплатила за торжество до 500 тыс. рублей. 60% опрошенных пар смогли сэкономить на свадьбе, из них каждая четвертая – более 50 тыс. рублей.

«По данным опроса Райффайзенбанка половина молодоженов из Казани (50%) целенаправленно копили на свадьбу. Взяли кредит или оплатили расходы по кредитной карте – только 22% пар. Если вам предстоит крупная покупка или важное событие, рекомендуем откладывать сбережения на накопительном счете «Прогрессивный». Процентная ставка увеличивается в зависимости от срока размещения средств на счете. Этот накопительный счет позволяет зарабатывать на процентах, сохраняя возможность свободно распоряжаться деньгами», — отметил директор сети операционных офисов Райффайзенбанка по Республике Татарстан Станислав Фоминых.

В онлайн-опросе Райффайзенбанка приняли участие пары из 11 крупных городов страны, которые планировали или планируют свадьбу в 2020 году. В основном это граждане в возрасте 26-35 лет со средним уровнем дохода 30-60 тысяч рублей в месяц.