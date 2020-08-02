Российский врач заявил, что может диагностировать коронавирус по кашлю

Главврач ковидной больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью "Российской газете" заявил, что может отличить кашель коронавирусного больного.

По его словам, пациенты с коронавирусной инфекцией и развившейся пневмонией имеют поверхностный, не надсадный кашель. Сам Проценко также переболел COVID-19, и такой симптом заметил и у себя.

"Уже начал покашливать и понимал, к чему идет. Сегодня ковидный кашель ни с чем не перепутаю. Научился различать. Разговаривал в апреле-мае с коллегами, с кем-нибудь из заведующих реанимацией, и слышал на другом конце характерное кхе-кхе. У этого кашля особенные интонации. Не глубокие надсадные, а такие как бы поверхностные. Плюс чувство непроходящего першения. Сразу можно ставить диагноз", - рассказал медик в разговоре.

Также Проценко уверен, что сам он заразился не на рабочем месте, а где-то вне больницы.

Напомним, что в Татарстане по данным на конец июля подтверждено 189 случаев заражения коронавирусом медицинских работников. За месяц их число выросло более чем в два раза.