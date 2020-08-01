Россия готовится открыть авиасообщение со всеми странами

Как сообщает ТАСС, окончательного решения еще нет, однако предполагается, что 11 августа Россия откроет границы для авиаперелетов. Об этом изданию сообщили два источника из авиаотрасли.

"Обсуждается открытие полетов во все страны с 11 августа", - сообщает изданию первый источник.

Второй информатор утверждает, что идея открытия авиасообщения ранее рассматривалась на совещании у вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

C сегодняшнего дня, то есть с 1 августа, страна уже открыла границы для сообщения с Великобританией, Турцией, Танзанией и Абхазией. Также частично открыто и международное сообщение в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Напомним, что авиасообщение было прекращено 27 марта из-за ситуации с коронавирусом.