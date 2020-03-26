Правительство РФ запретило все регулярные и чартерные рейсы за рубеж

С 27 марта Россия прекращает все авиасообщение с иностранными государствами. Соответствующее поручение вчера было дано Росавиации по итогам заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Документ опубликован на сайте Правительства России.

"...обеспечить прекращение с 00 ч. 00 мин. 27 марта 2020 года регулярного и чартерного авиасообщения, осуществляемого из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении", - значится в поручении.

Исключения составят рейсы, предназначенные для вывоза российских граждан из-за границы, в соответствии со списками МИД РФ, а также а также полёты, осуществляемые по отдельным решениям Правительства Российской Федерации.

До вступления в силу поручения у всех граждан, прилетевших из стран, неблагополучных по COVID-19, прямо в аэропорту будут измерять температуру и брать анализы на коронавирус, после чего отравлять на 14-дневный карантин.

Ранее правительство запретило все полеты за рубеж, рейсы осуществлялись только из Москвы.

Напомним, по данным на 25 марта в России коронавирус выявили у 658 человек, накануне были зарегистрированы два случая летального исхода.