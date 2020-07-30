Старшеклассники Татарстана выбирают «Мой онлайн»

Tele2 фиксирует спрос на покупку SIM-карт школьниками старших классов. Самым популярным у подростков тарифом оказался «Мой онлайн» с большим пакетов минут и 15 Гб интернета.

Подростки сейчас ведут активный цифровой образ жизни, поэтому самым популярным тарифом стал «Мой онлайн», его подключают 46% старшеклассников. Безлимит на звонки внутри сети, безлимитные мессенджеры, 400 минут на общение с абонентами других операторов и 15 Гб интернета стоят 261 рублей в месяц. Также растет количество подключений к тарифу «Игровой» для киберспортсменов, пакет услуг позволяет оттачивать свои навыки в режиме нон-стоп и участвовать во всероссийских чемпионатах. Компания дает старшеклассникам от 14 до 17 лет возможность подключиться к Tele2 самостоятельно. Молодые могут выбрать любимого оператора и заключить договор на свое имя, достаточно обратиться в салон связи с паспортом.

Старшеклассники активно оформляют на себя SIM-карты по нескольким причинам. Для регистрации в сети не нужно привлекать родителей и приходить с ними в салон связи. При достижении совершеннолетия школьникам не придется перерегистрировать номер, он уже оформлен на их имя. Этот номер будет актуальным даже при смене места жительства, например, при поступлении в вуз в другом городе.

При подключении клиентов в возрасте от 14 до 17 лет действует ряд технических настроек: ограничен доступ к услугам обещанного платежа, сервисам мобильной коммерции, выпуску банковской карты Tele2 и ряду информационно-развлекательных услуг, включая контент 18+. Ограничения автоматически снимаются при достижении 18 лет или по письменному заявлению законного представителя несовершеннолетнего. Подробнее здесь.