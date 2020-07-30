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Райффайзенбанк вновь снизил ставки по ипотеке

30.07.2020, 11:59 0 prokazan.ru
Также снижена ставка по рефинансированию

Райффайзенбанк вновь снижает ставки по ипотеке. Теперь минимальная ставка на покупку недвижимости в новостройке составляет 7,77% годовых (снижен на 0,22 п.п.), а на вторичном рынке — 8,19% (снижен на 0,10 п.п.).

«Ставка рефинансирования также снижена до 7,99%, — отметил директор сети операционных офисов Райффайзенбанка по Республике Татарстан Станислав Фоминых. — Рефинансирование до пяти займов из разных банков в один кредит по более выгодной ставке позволяет существенно облегчить финансовую нагрузку семьи, избавиться от дополнительных забот, как не пропустить очередной ежемесячный платеж в разных банках».

Новые тарифы вступают в силу 30 июля.

Подробнее об ипотечных программах Райффайзенбанка можно узнать на raif.ru.

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