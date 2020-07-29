Два туристических объекта в Татарстане могут получить деньги на развитие

Два проекта из Татарстана стали финалистами конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров. Это комплексы "Высокогорский" и "Камское устье". В случае победы республика получит деньги на благоустройство Голубых озер, территории у горы Лобач и Юрьевской пещеры.

Всего финалистами конкурса стали 34 команды: 33 проекта прошли в финал по результатам оценки экспертной группы и голосования членов конкурсной комиссии, один проект из Волгоградской области – по результатам народного голосования. Финал и объявление победителей запланировано на 15 ноября, сообщается на сайте конкурса.