Как сообщает SNN, Москва намерена стать первой страной, одобрившей вакцину против коронавируса. По их данным это может случиться уже 10 августа. Первыми препарат получат медицинские работники.

"Это как момент спутника", - сообщил Кирилл Дмитриев, глава российского Фонда национального благосостояния. Именно эта организация финансирует исследования вакцины в России.

Он имел в виду запуск Советским Союзом в 1957 году первого в мире спутника.

"Американцы были удивлены, когда услышали сигнал спутника. То же самое и с этой вакциной. Россия доберется туда первая", - также добавил представитель Фонда.

Напомним, что до этого сообщалось, что вакцину в России начнут производить не ранее, чем через полгода.