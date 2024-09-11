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14 сентября в Казани состоится музыкальное событие ТОН

Уже в эти выходные, 14 сентября, Казань ждёт яр...

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Уже в эти выходные, 14 сентября, Казань ждёт яркое музыкальное и световое событие. В столице РТ пройдёт ТОН — ночь электронной музыки от команды крупнейшего в России Международного фестиваля медиаискусства НУР.

Главная сцена — преображенный до неузнаваемости крытый теннисный корт. На ней с 21:00 до 4:00 выступят семь разножанровых артистов из нескольких городов России — половина из них создает музыку в режиме реального времени и впервые выступает в Казани. Сцену с помощью генеративного арта и лазеров оформят приглашенные художники Надя Камельяр и Innapau, а еще прямо там состоится премьера новой аудио-реактивной инсталляции от студии formate в виде гигантского смайла.

Место проведения мероприятия будет весьма неожиданным. Подробности можно узнать на сайте nurfestival.com.

18+

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