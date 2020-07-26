Названо явное отличие самочувствия при заражении гриппом и коронавирусом

Грипп и COVID-19 начинаются по-разному. О симптомах в эфире радио "Говорит Москва" рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

"Симптомы гриппа — это более высокая температура, более острое начало. Это одна из главных отличительных черт именно гриппа. При этом коронавирусная инфекция может протекать совершенно по-разному, эта болезнь до конца не изучена. Мы видели абсолютно бессимптомных пациентов с достаточно серьёзным поражением лёгочной ткани, видели людей, которые болели достаточно тяжело с точки зрения самочувствия, при этом пневмонии у них не было вовсе. Здесь сравнивать с гриппом не совсем корректно. На сегодняшний день мы видим, что при гриппе симптоматика чётко оформлена и описана. Если вы видите, что у вас резкое повышение температуры до 40 градусов, при этом есть все другие симптомы как слабость, ломота — это скорее всего грипп. Характерные симптомы для коронавируса — это потеря обоняния, потеря чувства вкуса", - отметил Тяжельников.

Напомним, что вакцинацию против коронавируса в Татарстане пока ожидать не стоит, а вот от гриппа привиться специалисты рекомендуют. По словам замглавы Роспотребнадзора Любови Авдониной, вакцинация от гриппа может снизить тяжесть последствий коронавируса.