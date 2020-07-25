Новые смерти от коронавируса в Татарстане: вирус оборвал жизнь 3 человек

В Татарстане зарегистрировано 3 новых смерти от коронавируса.

8 июня житель Набережных Челнов 1946 года рождения был госпитализирован в Набережно-Челнинскую инфекционную больницу. При госпитализации у него была выявлена тяжелая форма коронавирусной инфекции с двусторонней пневмонией. Лечение пациента осложнялось из-за последствий серьезной травмы. Мужчина скончался 14 июля.

Житель Казани 1948 года рождения был госпитализирован 19 июня в инфекционной госпиталь на базе РКБ. После прохождения обследований был переведен в ГКБ №16 г. Казани. У пациента был выявлен коронавирус в сочетании с двухсторонней полисегментарной пневмонией. Состояние пациента в ходе лечения оценивалось как тяжелое, осложнялось рядом хронических заболеваний. Смерть пациента наступила 1 июля.

2 июля в отделение для лечения больных с COVID-19 Зеленодольской ЦРБ поступила женщина 1976 года рождения с новой коронавирусной инфекцией. Ее состояние в момент госпитализации оценивалось врачами как крайне тяжелое. Коронавирусная инфекция осложнялась внебольничной пневмонией. 8 июля пациентка скончалась.

Во всех случаях вирус идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы.