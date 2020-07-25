Прокуратура вынудила администрацию района переселить жильцов из ветхого жилья

Прокуратура Кировского района г. Казани выиграла у администрации Кировского и Московского районов судебных процесс об обязании переселить жителей домов из ветхого жилья.

Ранее муниципалитетом дом, в котором зарегистрировано 15 человек, был признан ветхим и подлежащим сносу, но чиновники долгое время не предпринимали никаких реальных действий по переселению жильцов. Но тут в дело вмешалась прокуратура: она подала в суд иск в защиту прав жителей ветхого дома. Кировский районный суд г. Казани удовлетворил иск прокурора. Администрация района, не согласившись с решением, подала апелляционную жалобу. Но Верховный суд оставил в силу решение суда первой инстанции. Судебный акт в настоящее время вступил в законную силу.

Теперь администрация Московского и Кировского районов должна будет переселить жителей ветхого дома в новое жилье. Исполнение решения суда находится на контроле у прокуратуры, сообщает сайт надзорного ведомства.