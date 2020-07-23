В Татарстан продолжают завозить коронавирус. За сутки выявлено 32 случая, два - завозные

В Татарстане на 23 июля подтверждено 32 новых случая COVID-19, из них два - завозные, 30 человек заразились в результате контактов с местными жителями. По информации оперштаба, восемь человек госпитализировано, 24 получают лечение на дому.

Новые случаи по возрастным группам:

До 18 лет – 4

От 18 до 30 – 2

От 30 до 50 – 8

От 50 до 60 – 8

От 60 до 70 – 6

От 70 до 80 – 4

От 80 до 90 – 0

Старше 90 – 0

По городам и районам:

Казань – 19

Набережные Челны – 2

Аксубаевский – 1

Верхнеуслонский – 2

Зеленодольский – 1

Лениногорский – 1

Нижнекамский – 4

Чистопольский – 1

Ютазинский – 1

Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрирован 5341 случай COVID-19. Выздоровело за весь период 4193 человек, в том числе 26 за минувшие сутки. Также отмечен 31 летальный исход пациентов с коронавирусом.