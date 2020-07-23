В Татарстан продолжают завозить коронавирус. За сутки выявлено 32 случая, два - завозные

В Татарстане на 23 июля подтверждено 32 новых случая COVID-19, из них два - завозные, 30 человек заразились в результате контактов с местными жителями. По информации оперштаба, восемь человек госпитализировано, 24 получают лечение на дому.
Новые случаи по возрастным группам:
- До 18 лет – 4
- От 18 до 30 – 2
- От 30 до 50 – 8
- От 50 до 60 – 8
- От 60 до 70 – 6
- От 70 до 80 – 4
- От 80 до 90 – 0
- Старше 90 – 0
По городам и районам:
- Казань – 19
- Набережные Челны – 2
- Аксубаевский – 1
- Верхнеуслонский – 2
- Зеленодольский – 1
- Лениногорский – 1
- Нижнекамский – 4
- Чистопольский – 1
- Ютазинский – 1
Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрирован 5341 случай COVID-19. Выздоровело за весь период 4193 человек, в том числе 26 за минувшие сутки. Также отмечен 31 летальный исход пациентов с коронавирусом.
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