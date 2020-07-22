В Татарстане коронавирус выявили еще у 31 человека, зафиксирована 31 смерть

В Татарстане по данным на 22 июля подтвержден 31 новый случай коронавируса. Один из них завозной, остальные заразились в результате контакта с заболевшими местными жителями. По информации оперштаба РТ, восемь пациентов госпитализировано, 23 получают лечение на дому.
По возрастным группам:
- До 18 лет – 2
- От 18 до 30 – 5
- От 30 до 50 – 7
- От 50 до 60 – 8
- От 60 до 70 – 6
- От 70 до 80 – 3
- От 80 до 90 – 0
- Старше 90 – 0
География новых случаев:
- Казань – 15
- Алексеевский – 1
- Высокогорский – 1
- Дрожжановский – 1
- Зеленодольский – 2
- Кайбицкий – 1
- Нурлатский – 1
- Рыбно-Слободский – 1
- Сабинский – 7
- Чистопольский – 1
Всего в Татарстане зарегистрировано 5309 случаев COVID-19, выздоровело за весь период 4167 человек, в том числе 28 за минувшие сутки. Также зарегистрирована 31 смерть, о двух летальных исходах стало известно накануне. Скончались татарстанцы 1989 и 1982 годов рождения.
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