В Татарстане коронавирус выявили еще у 31 человека, зафиксирована 31 смерть

В Татарстане по данным на 22 июля подтвержден 31 новый случай коронавируса. Один из них завозной, остальные заразились в результате контакта с заболевшими местными жителями. По информации оперштаба РТ, восемь пациентов госпитализировано, 23 получают лечение на дому.

По возрастным группам:

До 18 лет – 2

От 18 до 30 – 5

От 30 до 50 – 7

От 50 до 60 – 8

От 60 до 70 – 6

От 70 до 80 – 3

От 80 до 90 – 0

Старше 90 – 0

География новых случаев:

Казань – 15

Алексеевский – 1

Высокогорский – 1

Дрожжановский – 1

Зеленодольский – 2

Кайбицкий – 1

Нурлатский – 1

Рыбно-Слободский – 1

Сабинский – 7

Чистопольский – 1

Всего в Татарстане зарегистрировано 5309 случаев COVID-19, выздоровело за весь период 4167 человек, в том числе 28 за минувшие сутки. Также зарегистрирована 31 смерть, о двух летальных исходах стало известно накануне. Скончались татарстанцы 1989 и 1982 годов рождения.