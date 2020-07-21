В Татарстане от коронавируса скончались два молодых человека

В Татарстане стало известно еще о двух случая летального исхода среди пациентов с коронавирусом. Об этом информирует оперштаб РТ.

В Набережных Челнах мужчина 1982 года рождения был госпитализирован в инфекционную больницу 1 июля с вирусной пневмонией средней степени тяжести. Вирус COVID-19 идентифицирован лабораторно. Несмотря на проводимое лечение, состояние пациента ухудшалось, на фоне острой респираторной недостаточности он скончался 11 июля.

Еще один погибший - пациент 1989 года рождения - был госпитализирован во временный инфекционный госпиталь на базе РКБ с тяжелым течением COVID-19. С 22 июня находился в отделении реанимации и интенсивной терапии, проводилось специфическое лечение. 5 июля произошло ухудшение состояния на фоне имевшихся хронических заболеваний. 20 июля на фоне прогрессирующей сердечно-легочной недостаточности произошла остановка сердца. Реанимационные мероприятия не помогли и была зафиксирована смерть.

Добавим, что всего в республике от COVID-19 уже скончался 31 человек.