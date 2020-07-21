«Я за то, что б дали деньги»: татарстанцы хотят, чтоб государство выделило пенсионерам по 15 тысяч

Российским пенсионерам предлагают выплатить по 15 тысяч рублей в качестве единовременного пособия. Соответствующее письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина направил член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев.

"Наших жителей до сих пор волнует вопрос о поддержке пожилых людей, пенсионеров, попавших в особую "группу риска" в связи с распространением коронавирусной инфекции. В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей. У многих пенсионеров отсутствуют дополнительные источники доходов, кроме государственной помощи в виде обязательных ежемесячных выплат от государства (пенсий)", - приводит выдержку из письма РИА Новости.

Как показал опрос ProKazan.ru, большинство жителей Татарстана поддерживают идею таких выплат.

"сказала бы спасибо если действительно дадут.потому что пенсия чуть выше 9т.р.нет жилья и долг 50 % в банк."

"У меня Мама пенсионерка 8.000 пенсия,я без работы остался,я за то чтоб дали эти деньги.", - говорят читатели.

При этом нашлись и недовольные тем, что пенсионерам могут помочь таким образом:

"Пенсионеры в период пандемии, как получали, так и получают. А я знаю людей, которые и без денег и без работы остались и им не хрена."

"Да пенсионерам пенсии есть, а тут и работу потеряли и помощи никакой", - пишут комментаторы.