Солнечные лучи, проникающие летом в земную атмосферу, способны практически полностью убивать вирус, содержащийся в капельках слюны, которые возникают при кашле или разговоре с инфицированным человеком. Об этом на основании исследований заявил итальянский иммунолог Марио Клеричи, пишет РИА Новости.

По его словам, было проведено два эксперимента: различные концентрации вируса поместили в капельки воды, а затем обработали ультрафиолетом. В первом случае это был коротковолновой диапазон, во втором - средне- и длинноволновой, то есть именно та часть солнечного излучения, которая достигает поверхности земли, нагревает воздух и вызывает загар. В обоих экспериментах вирус был уничтожен за секунды.

"Результат был тот же самый: минимальная доза солнечного излучения в считаные секунды уничтожала коронавирус в капельках воды практически на 100%. Что это означает? Солнечные лучи, проникающие летом в земную атмосферу, способны практически полностью убивать вирус, содержащийся в капельках слюны, которые возникают при кашле или разговоре с инфицированным человеком. Именно этим объясняется нынешнее снижение заболеваемости COVID-19 в Европе и большинстве стран, расположенных в Северном полушарии. Тогда как в Южном полушарии, где сейчас зима и менее активное солнечное излучение, имеет место самый настоящий пик инфицирования, - посмотрите хотя бы на драматическую ситуацию в Латинской Америке", - отметил Клеричи.

Наблюдение подтвердили и астрофизики: они обнаружили прямую зависимость между уровнем солнечной радиации и заболеваемостью коронавирусом. Однако есть и исключения: например, страны с муссонным климатом, и те, в которых люди не носят маски и не соблюдают дистанцию, фиксируют высокий уровень заболеваемости коронавирусом несмотря на солнечное излучение.

"Тем не менее эти исключения лишь подтверждают общее правило: при прочих равных солнечная радиация является важнейшим фактором, сдерживающим распространение коронавируса", - отмечают астрофизики.