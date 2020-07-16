В Татарстане мужчина упал с 70-метровой высоты, выжил и просил о помощи

Житель Татарстана накануне поздно вечером упал с 70-метровой высоты у Юрьевских пещер.

Как рассказали в МЧС республики, около 23 часов 15 июля в ведомство поступило сообщение о том, что Камско-Устьинском районе у поселка Тенишево в Юрьевских пещерах ниже Конного обрыва слышен голос мужчины, он кричит и просит о помощи. Из-за сложного горного рельефа доступ к пострадавшему был затруднен.

Спасатели выехали на автомобиле УАЗ- 374195 с мотолодкой на прицепе. По прибытию на место на этой лодке к месту происшествия направились два спасателя и фельдшер "скорой". Как было установлено, мужчина, упал с 70-метровой высоты, получил множественные травмы, находился в тяжелом состоянии. Ему оказали первую помощь и на жестких носилках доставили в машину скорой помощи.

Сообщается, что пострадавший - житель Лениногорска, мужчина 1997 года рождения.