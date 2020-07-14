С 29 июня Татарстан вышел на второй этап снятия ограничений. Было разрешено открытие торговых объектов площадью до 800 квадратных метров. В эти дни два торговых центра Казани уже частично восстановили свою работу.

Корреспондент ProKazan.ru посетил ЦУМ и "ГоркиПарк" и оценил, как встретили долгожданное открытие жители города.

После второй волны снятия ограничений в ЦУМе открылись некоторые магазины

Всю территорию торгового комплекса ЦУМ поделили на шесть зон до 800 квадратных метров. Для каждой предусмотрен отдельный вход. Однако, судя по информационной карте у главного входа, не в каждой зоне нашлись готовые к открытию магазины. Так, торговые точки в зоне №5 оказались не готовы к открытию.

Информационная карта ЦУМа показывает, как попасть к нужным магазинам

Около каждого входа находится охранный пункт. Установлены антисептики, охранник контролирует наличие и масок, и перчаток. Он также подсказывает, как добраться до нужного магазина, ведь внутри многие проходы перекрыты красной лентой и заплутать довольно легко. Многие люди заходят в центр с удивлением: "Неужели открыто?" Спрашивают у охранника, что именно открылось, а потом бредут, чтобы просто пройтись и посмотреть своими глазами. Правда, прогуляться особо не получается: кругом ленты, а второй этаж закрыт полностью.

Второй этаж ЦУМа полностью закрыт, людей почти нет

У каждого входа стоят антисептики

В торговом центре "ГоркиПарк" некоторые магазины работали и прежде. Например, свою работу не прекращала продуктовая сеть "Лента", также работал "Детский мир".

Сейчас главный вход поделен на четыре коридора, ведущие к разным магазинам. Через один можно попасть в "Ленту" и несколько небольших магазинов в главном коридоре, через другие - в открывшийся "KARI" или магазин одежды "FUNDAY".

Главный вход разделен красными лентами, чтобы посетители как можно меньше пересекались

Доступ в некоторые другие магазины возможен только с уличных входов, ранее - служебных. Так, если обойти ТЦ справа, увидите вход в "М.Видео", чуть дальше - в мебельный "Hoff".

Служебные входы теперь ведут к большим магазинам. Здесь -

Корреспондент ProKazan.ru пообщался с теми, кто решил посетить торговый центр в первый день его работы. Как оказалось, большинство из них заходят в только что открывшиеся магазины случайно, по пути.

"Я в "Ленту" пришла вообще-то. Увидела, что "Кари" работает, вот и решила зайти", - рассказывает посетительница центра "ГоркиПарк" Вера.

Входы разделены красной лентой

Сами продавцы отмечают, что об открытии узнали от начальства. Их просто вызвали на работу и объяснили, каковы требования Роспотребнадзора. Пока посетителей, по их словам, не очень много, так что ажиотажа и потоков они не ждут.

"Ждем хотя бы просто людей", - шутят они.

Пока что в торговых центрах не очень много людей

Больше всего людей перед банкоматами

Стоит отметить, что, в отличии от ЦУМа, в "ГоркиПарке" для входа оказалось достаточно маски, несмотря на то, что баннеры от лица администрации призывают иметь и маски, и перчатки.

Администрация призывает посетителей пользоваться и масками, и перчатками

Напомним, что сегодня на очередном онлайн-брифинге заместитель главного санитарного врача РТ Любовь Авдонина рассказала, что в дальнейшем частичное снятие ограничений будет касаться в том числе и работы торговых центров, однако речи о переходе на третий этап пока нет. Сейчас в ведомстве готовятся направить свои предложения по снятию ограничений в Кабмин РТ.