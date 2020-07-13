Главное за день в Татарстане: бешеный крот, провокация для Росгвардии и изнасилование у Иннополиса

В Казани парень пытался спровоцировать росгвардейцев

На видео попал молодой человек, который очень хотел вывести бойцов Росгвардии из себя. Что он только не делал, но ему не удалось. Еще и к ответственности привлекли. А казанцы сперва подумали, что парня просто за что-то скрутили.

В одном из районов Казани введен карантин по бешенству из-за крота

В садовом товариществе в Советском районе на дачницу напал и покусал бешеный крот. Минниханов уже издал указ о введении карантина.

С начала июля в Татарстане утонули 24 человека

Это немало. Информация об очередных происшествиях поступает не по разу в день. Так, вчера в Казани трое мужчин спрыгнули с Кировской дамбы, один утонул. Также вчера в Пестречинском районе мужчина пошел с детьми купаться. Вернулся только младший сын.

Под Иннополисом бизнесмен изнасиловал девушку в своей "Калине"

Один из случаев, когда Иннополис попал в новости. Сообщается, что 45-летний мужчина изнасиловал 18-летнюю барышню еще в мае, дело завели сейчас.

С 1 августа работающим пенсионерам в Татарстане повысят пенсию

Ежегодная индексация допускает, что пенсия увеличится всего на три пенсионных балла. Это должно компенсировать нюансы того, что они работают.