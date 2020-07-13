В Казани парень пытался спровоцировать росгвардейцев. Он валялся на асфальте и просил его ударить

В социальных сетях появилась видеозапись, на которой запечатлен лежащий на асфальте молодой человек в окружении десятка росгвардейцев. Пользователи тут же предположили, что парня скрутили за отсутствие маски или подобное нарушение.

Однако позже появилась и другая запись (имеется в распоряжении редакции). На ней видно, что молодой человек находится в неадекватном состоянии и сознательно провоцирует росгвардейцев на применение силы. Он подходит к бойцам, просит ударить его, от легкого прикосновения падает на асфальт, а также жалуется кому-то по телефону, что его унижали, ставили на колени и мочились на него. Инцидент корреспонденту ProKazan.ru пояснили в пресс-службе ведомства.

"Военнослужащие Росгвардии сделали гражданину законное замечание о недопустимости нарушения общественного порядка и нахождении на улице в неадекватном состоянии. Гражданин пытался провоцировать росгвардейцев, которые сохраняли спокойствие и уважительное отношение. Молодой человек передан сотрудникам полиции. От медицинского освидетельствования гражданин отказался. В отношении нарушителя составлен административный протокол по ст. 20.1 КОАП (мелкое хулиганство)", - отметили в Росгвардии.