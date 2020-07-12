В Казани дачницу укусил бешеный крот. В Советском районе введен карантин по бешенству

В поселке Кульсеитово введен карантин по бешенству. Соответствующий указ за подписью Рустама Минниханова опубликован на официальном сайте.

Известно, что причиной карантина стал крот. Он напал на дачницу в СНТ "Солнечный", женщина обратилась за медпомощью и сделала прививку от бешенства. На следующий день было установлено, что у животного нашли бешенство, пишет "Татарстан-24".

Согласно указу Минниханова, на карантинной территории запрещена торговля домашними животными, их вывоз за пределы поселка, а также отлов диких животных. Карантин будет действовать в течение двух месяцев со дня последнего случая заболевания.