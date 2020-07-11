Минниханов обеспокоен гибелью людей на воде: главам районов поручено следить за ситуацией

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал глав муниципальных образований со всей ответственностью отнестись к проблеме гибели людей на воде. Об этом он сказал на совещании в Доме Правительства РТ.

В Татарстане только за текущую неделю на воде погибли 14 человек, в том числе один ребенок в Нижнекамском районе. Министр по делам ГО и ЧС РТ — начальник Главного Управления МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин рассказал, что всего с начала этого года утонули 42 человека, что на 12 человек больше по сравнению с 2019-м.

«Несмотря на введенные ограничения и запреты по коронавирусу, граждане устремились на водоемы республики. Примерно половина погибла при купании в необорудованных местах, остальные — в результате несчастных случаев, в том числе более 20 человек находились в состоянии алкогольного опьянения», — цитирует Хабибуллина пресс-служба Президента РТ.

В соответствии с решением КЧС и ОПБ РТ в каждом районе должны быть созданы сводные мобильные патрульные группы для контроля и профилактике на водоемах. Однако, как отметил Хабибуллин, не везде, где группы созданы, отнеслись с ответственностью к этой работе.

Он также напомнил, что официально пляжи в регионе не открыты, но людей это не останавливает.

«Впереди нас ждут выходные дни. Несмотря на запрет, десятки тысяч наших граждан будут отдыхать на природе. Я прошу глав муниципальных образований обратить самое пристальное внимание на ситуацию с гибелью людей на воде. Тем более что более половины погибших находилось в состоянии алкогольного опьянения», — подчеркнул докладчик.

Рустам Минниханов призвал глав муниципальных образований со всей ответственностью отнестись к проблеме гибели людей на воде.

«Ваша задача — обеспечить безопасность людей, вы несете ответственность за все, что происходит на вашей территории. Наша с вами задача не только принимать упредительные меры, но и создавать условия для обеспечения безопасности граждан на воде. Может, где-то обеспечить дежурство, обеспечить посты на местах», — обратился Президент РТ к руководителям районов.

Учитывая то обстоятельство, что более половины погибших находились в состоянии алкогольного опьянения, Президент РТ призвал активизировать работу по пресечению правонарушений, связанных с распитием алкоголя в общественных местах.

Рустам Минниханов также одобрил предложение Рафиса Хабибуллина о том, что решения, принятые в ходе совещания, будут оформлены как решения комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) и разосланы в районы и муниципальные КЧС.