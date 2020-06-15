В Татарстане у женщины, переболевшей коронавирусом, родились двойняшки с врожденной пневмонией. Об этом рассказали в Республиканской клинической больнице.

27-летняя беременная жительница Казани поступила в медучреждение с коронавирусной инфекцией еще в начале мая. На 34-й неделе она родила двух девочек весом по 1800 граммов. У малышек диагностировали врожденную пневмонию. Детей тут же поместили в отделение реанимации новорожденных Перинатального центра РКБ.

Спустя несколько дней перевели в отделение и вскоре малышей и маму абсолютно здоровыми выписали домой. Результаты тестов на Covid-19 у все троих отрицательные.

Напомним, на сегодняшний день в РТ на лечении с диагнозом коронавирус находятся более тысячи пациентов, с начала пандемии было зарегистрировано почти четыре тысячи случаев.