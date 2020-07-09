Путин поинтересовался у Хабирова, когда Башкирия обгонит Татарстан

Сегодня на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив президент РФ Владимир Путин спросил у главы Башкирии Радия Хабирова, когда республика обгонит по показателям Татарстан.

В ходе заседания было отмечено, Татарстан является лидером по качеству инвестиционного климата не только в Поволжье, но и во всей России. РТ наряду со столицей России вошла в тройку нацрейтинга по инвестиционному климату в регионах по итогам прошлого года. В этой связи Путин поинтересовался у главы Республики Башкортостан Радия Хабирова, когда регион обгонит Татарстан.

"У нас традиционно Поволжье развивается достаточно хорошими, быстрыми темпами, качественно. И из регионов Поволжья, конечно, лидером, да и в стране в целом является Татарстан. И в этом году он второе место в рейтинг занимает по качеству инвестклимата. Но судя по всему, Башкортостан приближается вплотную к Татарстану. Радий Фаритович, когда обгоните Татарстан, когда Башкирия выйдет на первые позиции?", - спросил Путин.

Хабиров отметил, что лидирующие позиции РТ - сильный стимул для Башкирии.

"Владимир Владимирович, стараемся. Я думаю, что займет какое-то время. Они для нас даже в каком-то смысле учителя, мы с ними обмениваемся опытом, но приближаемся к ним", - сказал Хабиров в ответ.

