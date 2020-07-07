Сегодня, 7 июля, стало известно еще о двух случаях смерти от COVID-19 в Татарстане.

По данным оперштаба РТ, один из них - жительница Верхнеуслонского района 1954 года рождения - умерла 29 июня.Она была доставлена в РКБ 2 июня, затем, согласно утвержденной маршрутизации, переведена в Городскую клиническую больницу №16 с двусторонней полисегментарной пневмонией. Имела ряд хронических заболеваний. 18 июня в связи с нарастающей дыхательной недостаточностью переведена в реанимационное отделение, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Смерть наступила в результате остановки кровообращения.

В этот же день, 29 июня, в НЦРМБ был госпитализирован житель Нижнекамского района с коронавирусной инфекцией, вызванной вирусом COVID-19, осложненной вирусной пневмонией средней степени тяжести. Имел сердечно-сосудистые заболевания. Умер 6 июля 2020 года.

В обоих случаях причина смерти установлена в результате патологоанатомического исследования.