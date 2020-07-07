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Часть беременных жительниц Татарстана могут получить от государства 28,5 тысяч

07.07.2020, 09:17 46 0 prokazan.ru

Беременные жены военнослужащих с 1 февраля 2020 года могут получить от государства пособия в размере 28,5 тысяч рублей. С этого года сумма проиндексирована.

Претендовать на единовременную выплату могут женщины, состоящие в официально зарегистрированном браке с военнослужащим, который проходит службу по призыву. При этом срок беременности, как уточняется, должен составлять не менее 180 дней. Данное пособие не влияет на возможность получить другие социальные выплаты.

Отмечается также, что супруги курсантов и военнослужащих по контракту на данное пособие претендовать не могут. Заявление на такое пособие принимают в отделах социальной защиты по месту жительства. Проверка документов занимает не более 10 дней.

Дети Деньги
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