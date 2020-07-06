Сегодня вечером в Казани затопило улицу Юлиуса Фучика. По данным МЧС РТ, причиной стал прорыв водопровода.

В 18.35 в МЧС от диспетчера МУП «Водоканал» поступило сообщение о повреждении водопровода Д-600 мм по адресу улица Фучика, дом 105б. В связи с этим было понижено давление холодного водоснабжения в поселках Приволжского района - Алтан, Плодопитомник, Матур и в Советском районе - поселки Восточный и Привольный.

Всего ориентировочно давление воды было снижено в 506 многоквартирных домах, 45 детских садах, 17 СОШ, 22 административных зданиях, двух больницах, двух котельных. Детские сады, школы и административные здания во время происшествия не функционировали. В больницах - РКБ и дневном стационаре ДРКБ - водоснабжение также не отключали.



На место выехали специалисты МЧС и "Водоканала", для жителей организован подвоз воды. В 19.15 по информации старшего инженера МУП "Водоканал" повреждённый участок водопровода перекрыт. Кольцевая сеть водопровода обеспечивает подачу воды потребителям в штатном режиме. Отключённых потребителей нет.

Добавим, что потоп ощутили на себе и пассажиры транспорта: в сети опубликовано видео из салона автобуса, где видно, что внутри также вода.