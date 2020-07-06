В Лаишевском районе полицейские задержали женщину с наркотиками и младенцем на руках. По данным МВД РТ, на неадекватную женщину с ребенком обратили внимание местные жители, они сообщили в полицию. Правоохранители задержали женщину.

"В ходе досмотра у 33-летней жительницы Чувашской Республики обнаружено и изъято 4 свертка с веществом белого цвета. Изъятое было направлено на экспертизу. Исследование показало, что находившееся в свертках вещество является наркотическим средством синтетического происхождения. Вес изъятых наркотиков составил 4,07 грамма", - пояснили в ведомстве.

Задержанную доставили в полицию, свою вину она не признала и от прохождения медицинского освидетельствования отказалась. Сотрудники опеки и попечительства администрации Лаишевского района изъяли полуторамесячную девочку у матери и поместили ее в детскую больницу. Установлено, что гражданка не живет по месту регистрации, ведет бродяжнический образ жизни, нигде не трудоустроена.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». Женщина находится под подпиской о невыезде.