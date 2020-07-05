В Татарстане за сутки коронавирусом заразились сразу три ребенка

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки зарегистрировано 38 новых случаев заражения, причем все случаи - контактые.

На данный момент 15 из них госпитализировано, 23 получают лечение на дому. Среди всех заболевших три случая - это дети до 18 лет. Наибольшее количество зараженных - 10 человек - приходится на возрастную категорию от 30 до 50.

Территориально случаи коронавирусной инфекции, выявленной за последние сутки, привязаны к Казани - это 21 человек. Также группа людей - 6 человек - заразились в Зеленодольском районе. Четыре случая в Пестричинском районе, три - в Нижнекамском районе, два - в Сабинском. Альметьевский и Бавлинский районы представлены одним заболевшим.

Всего на 5 июля зарегистрировано 4749 случаев COVID-19.