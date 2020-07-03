За 2019 год супруга президента Татарстана Рустама Минниханова Гульсина Минниханова заработала почти 481 миллион рублей, и это в 60 раз больше, чем сам глава республики - порядка 8,1 миллиона. Такие данные опубликованы на официальном портале правовой информации РТ.

В документе указано, что в собственности Минниханова не числится ни жилья, ни транспорта, в пользовании у него и его несовершеннолетнего сына находится жилой дом и земельный участок. Официально принадлежат эти дом и участок, а также еще два участка, гостевой дом, жилой дом, машиноместо и квартира в России жене главы РТ Гульсине Миннихановой. Помимо этого, в порядке наследования ей принадлежит недвижимость и парковочные места в Объединенных Арабских Эмиратах.

Добавим, что задекларированный доход Минниханова лишь незначительно выше дохода премьер-министра РТ Алексея Песошина. Правда, у него в собственности числится хотя бы лодка с мотором.