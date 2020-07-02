Доходы премьер-министра Татарстана за минувший год составили 7,9 миллионов рублей. Такие данные содержатся в документе, размещенном на официальном портале правовой информации РТ.

Согласно официальным данным, в пользовании Песошина находится квартира в 108,3 квадратных метра, также задекларирована лодка Стингрей, и мотор лодочный Тохатсу.

Доходы супругу Песошина за минувший год значительно скромнее - порядка 700 тысяч рублей. При этом в ее собственности числятся три земельных участка, особняк и квартира.