В Казани на студентов, изрисовавших лавочку в сквере у КФУ, завели уголовное дело

В Казани около КФУ изрисовали краской из аэрозольных баллончиков памятник «Аллея славы» и лавочки в сквере по улице Кремлевская, по подозрению в совершении преступления были задержаны несколько человек.

По данным СМИ , преступление случилось ночью 9 июня. В результате действия неизвестных общий ущерб был оценен примерно в 300 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Повреждение объектов культурного наследия». Спустя несколько дней были задержаны несколько подозреваемых — 18-летний студент Колледжа малого бизнеса и предпринимательства, 19-летний студент Казанского кооперативного института, 18-летний студент Энергетического университета и их нигде не учащийся 19-летний знакомый.

Все задержанные были отпущены под подписку о невыезде, идет расследование.